Голых родителей четырёх детей нашли мёртвыми в кровати, рядом лежал тест на беременность

Ранее Life.ru рассказывал, что бразильская инфлюенсерша Барбара Янкавски, известная как «живая Барби» из-за многочисленных пластических операций, была найдена мёртвой в постели своего любовника в Сан-Паулу. 51-летний адвокат, нанявший её для интимных услуг, сообщил полиции, что они вместе употребляли наркотики. На теле блогерши были обнаружены травмы глаза и ушибы на спине. Янкавски прославилась благодаря пластическим операциям, на которые потратила более 42 тысяч фунтов стерлингов (около 4,5 миллиона рублей), и участию в телевизионных проектах.