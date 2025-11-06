Голых родителей четырёх детей нашли мёртвыми в кровати, рядом лежал тест на беременность

Тела 32-летней Клэр и 42-летнего Марка нашли в их доме в Барнсли (графство Йоркшир), где они проживали вместе с матерью мужчины. Они оба были раздеты и лежали друг на друге на полу, а рядом находился положительный тест на беременность и трубка для употребления наркотических веществ.
«Макр был в отношениях с Клэр с 2007 года, у них четверо детей. Марк постоянно находился в тюрьме с 16 лет и был заядлым наркоманом. Они переехали жить ко мне после смерти моего мужа несколько лет назад», — рассказала мать погибшего в ходе судебного заседания.
Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти молодых людей стала передозировка метадоном, героином и кокаином. Как выяснилось, пара длительное время страдала от наркотической зависимости, употребляя различные психоактивные вещества внутривенно. Четверо их детей сейчас находятся под опекой социальных служб.
Ранее Life.ru рассказывал, что бразильская инфлюенсерша Барбара Янкавски, известная как «живая Барби» из-за многочисленных пластических операций, была найдена мёртвой в постели своего любовника в Сан-Паулу. 51-летний адвокат, нанявший её для интимных услуг, сообщил полиции, что они вместе употребляли наркотики. На теле блогерши были обнаружены травмы глаза и ушибы на спине. Янкавски прославилась благодаря пластическим операциям, на которые потратила более 42 тысяч фунтов стерлингов (около 4,5 миллиона рублей), и участию в телевизионных проектах.
