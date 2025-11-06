В Курской области мужчина пострадал от удара дрона

«В Рыльском районе от удара дрона пострадал 60-летний мужчина. В результате прилета по молоковозу мужчина получил осколочные ранения правого бедра и живота. Он доставлен в местную ЦРБ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Рыльске фиксируют активизацию беспилотников.
