В Курской области мужчина пострадал от удара дрона

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мужчина пострадал от удара дрона в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В Рыльском районе от удара дрона пострадал 60-летний мужчина. В результате прилета по молоковозу мужчина получил осколочные ранения правого бедра и живота. Он доставлен в местную ЦРБ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Рыльске фиксируют активизацию беспилотников.

