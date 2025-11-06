По информации газеты Aftonbladet, очевидец заметил объект, похожий на БПЛА, около 18:00 по местному времени. Свидетель понял, что это дрон, потому что он был «очень маленьким и с огнями».
В результате временного закрытия воздушной гавани более десяти рейсов не смогли приземлиться в пункте назначения. Собеседник ТАСС в аэропорту подтвердил, что «на запасные аэродромы для посадки направлено 11 самолётов». Речь идет о рейсах из Загреба, Аликанте, Хургады и других городов. Большинство из них приземлились в Мальмё и столице Дании Копенгагене.
При этом, как уточнил источник в диспетчерской службе Швеции, транзитные полеты над районом Гётеборга не прекращались. Точные сроки возобновления работы аэропорта не сообщаются.
Напомним, в последнее время возле аэропортов на севере Европы стали замечать неизвестные беспилотники. Европейцы поспешили обвинить во всём Россию, при этом не предоставляя никаких доказательств. В РФ отвергли все обвинения и напомнили, что Москва неоднократно предлагала конструктивный диалог, однако эти инициативы остались без ответа.
