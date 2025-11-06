Трамп снова начал убеждать, что Индия прекратила закупать нефть РФ

Ранее индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки российской нефти вдвое после переговоров между США и Индией, а МИД Индии объявлял о планах увеличить импорт нефтепродуктов из США. Президент Трамп ранее утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему полностью отказаться от российского сырья.