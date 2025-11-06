Novo Nordisk опровергла падение своего сотрудника в обморок в Белом доме

В Овальном кабинете не было сотрудника Novo Nordisk по имени Гордон, которого представители СМИ, в том числе Fox News, опознали как топ-менеджера Гордона Финдли, сообщила компания, передает Newsweek. Так там прокомментировали сообщения о падении в обморок представителя компании на встрече в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.