В Минском районе в результате ДТП поврежден путепровод, сотрудники ГАИ обеспечивают регулировочные действия

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе поврежден путепровод, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают регулировочные действия. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

В Минском районе на 16-м км автодороги М-6 (Минск — Гродно) в результате ДТП поврежден путепровод.

Водитель автопоезда в составе автомобиля Volvo и полуприцепа при перевозке экскаватора не учел габариты транспорта и повредил пять балок пролетного сцепления.

Для обеспечения дорожной безопасности и осуществления регулировочных действий на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, распределяя транспортные потоки.

В настоящее время движение в направлении г. Минска закрыто.

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. -0-