Американский самолет-шпион облетел берега Крыма и Краснодарского края

Американский самолет-разведчик второй раз за неделю патрулирует над Черным морем (архивное фото).
Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent с позывным JAKE37 6 ноября вновь совершает полет над Черным морем в непосредственной близости от берегов Крыма и Краснодарского края, сообщает telegram-канал SHOT. Воздушное судно прилетело с территории американской авиабазы Милденхолл в Великобритании и находится в нейтральном воздушном пространстве.
«Самолет-шпион Boeing RC-135U Combat Sent с позывным JAKE37 опять прилетел из Британии — с территории базы ВВС США Милденхолл. Сейчас он летает в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем в непосредственной близости от берегов Крыма и Краснодарского края», — говорится в сообщении telegram-канала.
Предыдущий полет этого разведывательного самолета в данном районе был зафиксирован 4 ноября. До этого американские военные для целей разведки использовали исключительно беспилотники RQ-4 Global Hawk. Boeing RC-135U Combat Sent представляет собой специализированный борт для стратегической радиоэлектронной разведки, радиоперехвата и отслеживания активности сухопутных, морских и воздушных сил. Самолет способен передавать оперативные разведывательные данные напрямую президенту США, министру обороны и другим высокопоставленным военным чинам, отмечает SHOT.
До этого в воздушном пространстве над акваторией Черного моря, в западной части от полуострова Крым, были зафиксированы разведывательные воздушные суда вооруженных сил США и Великобритании. Речь идет о самолетах Boeing P-8A Poseidon американского производства и Boeing RC-135W Rivet Joint британских ВВС. Оба летательных аппарата поднялись в воздух с военных авиабаз альянса НАТО.