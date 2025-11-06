Американский самолет-шпион облетел берега Крыма и Краснодарского края

До этого в воздушном пространстве над акваторией Черного моря, в западной части от полуострова Крым, были зафиксированы разведывательные воздушные суда вооруженных сил США и Великобритании. Речь идет о самолетах Boeing P-8A Poseidon американского производства и Boeing RC-135W Rivet Joint британских ВВС. Оба летательных аппарата поднялись в воздух с военных авиабаз альянса НАТО.