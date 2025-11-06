«Не учел габариты». Под Минском автопоезд с экскаватором на прицепе повредил пять балок моста, под которым ехал

В Минском районе автопоезд с экскаватором на прицепе повредил пять балок путепровода, под которым ехал. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.
Происшествие случилось на 16-м километре трассы М-6 Минск — Гродно. Водитель автопоезда не учел габариты своего груза, из-за чего и случилось повреждение путепровода, под которым Volvo с прицепом и проходил.
Сотрудники ГАИ регулируют движение на данном участке, распределяют потоки транспорта и предупреждают, что движение в сторону Минска закрыто.
