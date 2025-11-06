Ричмонд
«Не учел габариты». Под Минском автопоезд с экскаватором на прицепе повредил пять балок моста, под которым ехал

Под Минском автопоезд с экскаватором на прицепе повредил мост, под которым ехал.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе автопоезд с экскаватором на прицепе повредил пять балок путепровода, под которым ехал. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

Происшествие случилось на 16-м километре трассы М-6 Минск — Гродно. Водитель автопоезда не учел габариты своего груза, из-за чего и случилось повреждение путепровода, под которым Volvo с прицепом и проходил.

Сотрудники ГАИ регулируют движение на данном участке, распределяют потоки транспорта и предупреждают, что движение в сторону Минска закрыто.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко спросил у начальников дорожной отрасли о любовниках и любовницах, которым отстегивают государственные деньги, и сказал: «Готовьтесь».

