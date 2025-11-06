Хинштейн: часть Курчатова осталась без электроснабжения

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил о временном отключении электроснабжения в части города Курчатов. В результате аварийной ситуации некоторые потребители остались без электричества.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что произошедшее не связано с внешним воздействием и не представляет повода для беспокойства. По словам губернатора, специалисты уже приступили к устранению неполадок.
Аварийные бригады работают на месте, и подача электроэнергии будет восстановлена в ближайшее время. Власти региона держат ситуацию под контролем.
Ранее Хинштейн сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал подстанцию в слободе Белой в Курской области, в результате чего произошло возгорание.