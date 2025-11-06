Ричмонд
В городе Курчатове временно отключили электричество

В городе Курчатове Курской области произошло временное отключение электричества. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Электричество пропало в городе.

«В Курчатове произошло аварийное отключение электричества. Прошу обратить внимание, что временное отключение никак не связано с внешним воздействием», — сообщил губернатор в своем telegram-канале.

«В Курчатове произошло аварийное отключение электричества. Прошу обратить внимание, что временное отключение никак не связано с внешним воздействием», — сообщил губернатор в своем telegram-канале.

По данным главы области, в ближайшее время электричество будет восстановлено. Он добавил, что аварийные бригады уже приступили к работам.

Это уже не первый случай нарушения электроснабжения в Курской области. Ранее, в результате атаки ВСУ на подстанцию в городе Рыльск, вышли из строя котельная и трансформатор, в результате чего без тепла остались семь домов с проживающими в них примерно 150 жителями, а электроснабжение было нарушено еще в 90 домах региона.

