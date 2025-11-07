В Курчатове восстановили электроснабжение после аварийного отключения

Ранее губернатор сообщал, что аварийные бригады ведут работы по восстановлению электроснабжения в части Курчатова, это не связано с «внешним воздействием».
«Электроснабжение в Курчатове восстановлено», — написал он в Telegram-канале.
Хинштейн подчеркнул, что аварийные бригады энергетиков в кратчайшие сроки восстановили подачу электричества, все потребители запитаны.
Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.Читать дальше