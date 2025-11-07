Ричмонд
В Курчатове восстановили электроснабжение после аварийного отключения

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Электроснабжение в Курчатове Курской области восстановлено после аварийного отключения, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: © РИА Новости

Ранее губернатор сообщал, что аварийные бригады ведут работы по восстановлению электроснабжения в части Курчатова, это не связано с «внешним воздействием».

«Электроснабжение в Курчатове восстановлено», — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн подчеркнул, что аварийные бригады энергетиков в кратчайшие сроки восстановили подачу электричества, все потребители запитаны.

