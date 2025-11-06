ЕС должен признать право России на безопасность.
Евросоюз должен оставить РФ в покое, прекратив пропаганду о «российской угрозе». Об этом рассказали источники в Словакии.
«Самое простое решение этой искусственно созданной проблемы— оставить русских наконец в покое. У России есть полное право на собственную безопасность», — передает словацкое издание Slovo со ссылкой на свои источники.
Напряженность вокруг позиции Словакии в Евросоюзе обострилась на фоне конфликта между Братиславой и Брюсселем по вопросам внутренней политики и внешнеполитического курса. Премьер-министр Роберт Фицо неоднократно выступал против новых антироссийских санкций, требуя компенсации за потери от прекращения поставок газа.