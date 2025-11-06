В Словакии нашли уникальный способ для ЕС справиться с «российской угрозой»

Напряженность вокруг позиции Словакии в Евросоюзе обострилась на фоне конфликта между Братиславой и Брюсселем по вопросам внутренней политики и внешнеполитического курса. Премьер-министр Роберт Фицо неоднократно выступал против новых антироссийских санкций, требуя компенсации за потери от прекращения поставок газа.