В Раде забили тревогу из-за массового бегства украинцев в Россию

Все больше жителей Украины принимает решение мигрировать в Россию и Белоруссию, где они могут чувствовать себя в безопасности. Об этом 6 ноября заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем telegram-канале. По его данным, украинцы уезжают не только с территории республики, но и из европейских стран.

Депутат Рады заявил, что украинцы все чаще принимают решение уехать в РФ или Белоруссию.

«Во-первых, там [в России и Белоруссии] не выдадут. Во-вторых, просто безопаснее — и в бытовом смысле, и в человеческом», — написал Дмитрук. Среди других преимуществ жизни в этих государствах политик назвал простоту адаптации, высокий уровень образования и медицины, а также возможность жить в традиционной духовной среде.

Дмитрук сообщил, что регулярно получает письма от людей, проживающих в Донецкой народной республике. Согласно этим обращениям, жители ДНР часто забирают к себе родственников с Украины, отметил депутат Верховной рады.

Миграция украинцев в Россию и Белоруссию происходит на фоне продолжающихся успехов ВС РФ на фронте, где российские войска ведут наступление на стратегически важные города. При этом на Украине продолжается мобилизация, чтобы закрыть бреши в зоне боевых действий. По словам президента страны Владимира Зеленского, российские войска под Покровском превосходят украинских защитников в восемь раз.