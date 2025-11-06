В Раде забили тревогу из-за массового бегства украинцев в Россию

Все больше жителей Украины принимает решение мигрировать в Россию и Белоруссию, где они могут чувствовать себя в безопасности. Об этом 6 ноября заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем telegram-канале. По его данным, украинцы уезжают не только с территории республики, но и из европейских стран.