Подросток стал шестой жертвой ДТП на трассе «Енисей» в Туве

Как сообщал Life.ru, авария произошла 6 ноября на 840-м км автодороги Р-257 «Енисей» — недалеко от популярного у туристов комплекса Алдын-Булак. Сразу на месте ДТП скончались пять человек. Еще двоих пострадавших, в том числе 17-летнего парня, увезли в реанимацию Республиканской больницы № 1 в Кызыле.