Подросток стал шестой жертвой ДТП на трассе «Енисей» в Туве

Число жертв ДТП на трассе «Енисей» в Туве выросло до шести. От полученных травм скончался 17-летний пассажир. Он умер в реанимации республиканской больницы, сообщает правительство региона.

Источник: Life.ru

«В реанимации от тяжести полученных травм скончался ещё один [пострадавший в ДТП] — 17-летний юноша», — говорится в сообщении.

По информации Миндортранса Тувы, в момент аварии дорожное покрытие было очищено и обработано противогололедными материалами.

Как сообщал Life.ru, авария произошла 6 ноября на 840-м км автодороги Р-257 «Енисей» — недалеко от популярного у туристов комплекса Алдын-Булак. Сразу на месте ДТП скончались пять человек. Еще двоих пострадавших, в том числе 17-летнего парня, увезли в реанимацию Республиканской больницы № 1 в Кызыле.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.