В Минске велосипедист попал под колеса внедорожника на пешеходном переходе

Сегодня около 20.30 24-летний велосипедист, двигаясь по ул. Куйбышева, не спешился, выехал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и не предоставил преимущество автомобилю BYD, совершив с ним столкновение.

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске велосипедист попал под колеса внедорожника. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Велосипедист доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска.

В ГАИ напоминают, что перед пересечением проезжей части велосипедист и водитель средства персональной мобильности обязаны спешиваться и переходить проезжую часть с соблюдением требований ПДД, за исключением случаев движения по велосипедному переезду при условии определения порядка проезда с использованием транспортных светофоров для регулирования движения велосипедистов. -0-