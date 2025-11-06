В Минске велосипедист попал под колеса внедорожника на пешеходном переходе

В ГАИ напоминают, что перед пересечением проезжей части велосипедист и водитель средства персональной мобильности обязаны спешиваться и переходить проезжую часть с соблюдением требований ПДД, за исключением случаев движения по велосипедному переезду при условии определения порядка проезда с использованием транспортных светофоров для регулирования движения велосипедистов. -0-