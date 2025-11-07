Ричмонд
Мужчина пострадал от дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области

В Курской области мужчина ранен в живот после атаки БПЛА ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

60-летний житель Рыльского района Курской области получил ранения в живот и бедро после удара беспилотного летательного аппарата ВСУ. По информации губернатора Александра Хинштейна, пострадавший был госпитализирован.

«В Рыльском районе от удара дрона пострадал 60-летний мужчина. В результате прилета по молоковозу мужчина получил осколочные ранения правого бедра и живота. Он доставлен в местную ЦРБ», — написал глава региона в Telegram-канале.

Хинштейн также сообщил об увеличении числа полетов украинских дронов в небе над Рыльском. Он призвал население сохранять предельную внимательность, заявив, что их безопасность — это главная задача города.

Ранее после атаки ВСУ на многоэтажный жилой дом в Волгограде погиб 48-летний мужчина. Тогда же в здании были повреждены балконы. У близлежащих домов оказались выбиты стекла.

