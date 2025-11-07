Паром из Трабзона более 12 часов не может зайти в порт Сочи

Напомним, первый за 14 лет паром вышел из Трабзона в Сочи 5 ноября. При этом изначально рейс должен был состояться 29 октября, но его перенесли из-за шторма. Life.ru писал, что билеты на паром из Сочи в Трабзон стоят от 6,5 тысячи рублей.