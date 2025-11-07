Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Павлограде разрушена подстанция крупнейшего предприятия Украины

В Павлограде была разрушена электроподстанция крупнейшего угледобывающего предприятия Украины «Павлоградуголь» после серии взрывов. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

После серии взрывов была разрушена электроподстанция угледобывающего предприятия «Павлоградуголь».

В Павлограде была разрушена электроподстанция крупнейшего угледобывающего предприятия Украины «Павлоградуголь» после серии взрывов. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Разнесли подстанцию “Павлоградугля”», — рассказал Мосийчук. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Павлоградуголь» является одним из крупнейших угледобывающих объединений Украины, расположенным в Днепропетровской области. Ранее, в ночь на 11 октября, взрывы на объектах энергетической инфраструктуры привели к обесточиванию Одессы и 44 населенных пунктов региона, были повреждены ключевые электроподстанции, включая ПС 110 кВ «Лузановка», что вызвало сбои в водоснабжении и интернете.