В Павлограде разрушена подстанция крупнейшего предприятия Украины

После серии взрывов была разрушена электроподстанция угледобывающего предприятия «Павлоградуголь».
В Павлограде была разрушена электроподстанция крупнейшего угледобывающего предприятия Украины «Павлоградуголь» после серии взрывов. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«Разнесли подстанцию “Павлоградугля”», — рассказал Мосийчук. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Павлоградуголь» является одним из крупнейших угледобывающих объединений Украины, расположенным в Днепропетровской области. Ранее, в ночь на 11 октября, взрывы на объектах энергетической инфраструктуры привели к обесточиванию Одессы и 44 населенных пунктов региона, были повреждены ключевые электроподстанции, включая ПС 110 кВ «Лузановка», что вызвало сбои в водоснабжении и интернете.