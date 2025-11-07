В Павлограде разрушена подстанция крупнейшего предприятия Украины

«Павлоградуголь» является одним из крупнейших угледобывающих объединений Украины, расположенным в Днепропетровской области. Ранее, в ночь на 11 октября, взрывы на объектах энергетической инфраструктуры привели к обесточиванию Одессы и 44 населенных пунктов региона, были повреждены ключевые электроподстанции, включая ПС 110 кВ «Лузановка», что вызвало сбои в водоснабжении и интернете.