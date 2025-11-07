Аэропорт шведского Гётеборга возобновил работу

«Работа аэропорта возобновлена», — сказал собеседник агентства. Это подтвердили ТАСС и в справочной службе.
Ранее газета Aftonbladet сообщила, что над аэропортом, расположенным в 20 км к востоку от города, был замечен объект, похожий на беспилотник. По утверждению издания, очевидец заметил БПЛА в четверг около 18:00 по местному времени (20:00 мск).
По данным представителя аэропорта, в нем не смогли приземлиться более 10 рейсов, которые перенаправили на временную посадку на другие аэродромы, в частности Мальмё и Копенгаген. При этом транзитные полеты самолетов в районе Гётеборга не прекращались.