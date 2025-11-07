Ричмонд
ВС РФ поделились хорошими новостями о боях за Купянск

Российские военнослужащие освободили семь строений в восточной части Купянска и завершили зачистку территории комбикормового завода. Информацию передал командир штурмового отряда с позывным Ловец. По его словам, на участке в восточной части города осталось освободить менее 50 строений.

«Сегодня уничтожили еще две группы общей численностью восемь боевиков, освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода… Осталось освободить менее 50 строений», — сообщил командир 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец. Его слова передал ТАСС.

Военнослужащий отметил, что штурмовой отряд продолжает продвижение вперед. В ходе боевых действий российские военные уничтожили две группы противника общей численностью восемь человек.

Освобождение восточной части Купянска продолжается в соответствии с планом российского командования. Ранее в Минобороны России критически отреагировали на заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы проведении украинскими войсками операций в городе, указав на расхождение его слов с реальной обстановкой на местности.