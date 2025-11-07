ВС РФ поделились хорошими новостями о боях за Купянск

Освобождение восточной части Купянска продолжается в соответствии с планом российского командования. Ранее в Минобороны России критически отреагировали на заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы проведении украинскими войсками операций в городе, указав на расхождение его слов с реальной обстановкой на местности.