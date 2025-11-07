Аэропорт Брюсселя возобновил полеты, приостановленные из-за дрона

Представитель Skeyes сообщила, что полеты были возобновлены через полчаса в соответствии со стандартной процедурой «после обнаружения».
Во вторник международный аэропорт Брюсселя, а также аэропорты Льежа и Шарлеруа закрывались из-за обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА и над военными бельгийскими базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате беспилотных летательных аппаратов данных нет.
