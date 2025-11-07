В Курской области от удара дрона ВСУ пострадал мужчина

В Рыльском районе Курской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал 60-летний мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, дрон ВСУ нанес удар по молоковозу, в результате чего водитель получил осколочные ранения. Пострадавшего оперативно доставили в районную центральную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Глава региона отметил, что в последнее время на территории Рыльского района наблюдается рост активности украинских беспилотников. По его словам, силы ПВО и экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности и принимают все меры для обеспечения безопасности населения.
Хинштейн также обратился к жителям района с призывом сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и незамедлительно сообщать о подозрительных объектах в небе соответствующим службам.
Ранее в хуторе Михайловка Белгородской области в результате целенаправленного удара украинского беспилотника по частному домовладению погибла женщина.