В Днепропетровске на Украине прогремел взрыв

В Днепропетровске на юго-востоке Украины произошёл взрыв, информирует телеканал «Общественное».
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены включены в Харьковской области.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Харькове на Украине прогремели пять взрывов. Также стало известно о взрывах в Сумах.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше