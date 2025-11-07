Ричмонд
В Днепропетровске на Украине прогремел взрыв

В Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровске на юго-востоке Украины произошёл взрыв, информирует телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены включены в Харьковской области.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Харькове на Украине прогремели пять взрывов. Также стало известно о взрывах в Сумах.

