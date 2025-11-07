WP: бюджетное управление Конгресса США подверглось атаке хакеров

По словам ее источников, хакеры могли получить несанкционированный доступ к «ключевой финансовой информации, которую Конгресс использует при работе над законопроектами». Речь, в частности, идет о переписке между аппаратами американских законодателей и независимыми исследователями.
Атака была выявлена в последние несколько дней. Как уточняется в публикации, американские должностные лица допускают, что в результате упомянутую информацию могут получить власти стран, которые Вашингтон относит к числу своих противников.
Бюджетное управление Конгресса США — федеральное учреждение в составе законодательного органа, которое предоставляет ему экономическую информацию, оценки и прогнозы.