Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: бюджетное управление Конгресса США подверглось атаке хакеров

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Бюджетное управление американского Конгресса подверглось кибератаке, которая, предположительно, была совершена из-за рубежа. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Источник: Reuters

По словам ее источников, хакеры могли получить несанкционированный доступ к «ключевой финансовой информации, которую Конгресс использует при работе над законопроектами». Речь, в частности, идет о переписке между аппаратами американских законодателей и независимыми исследователями.

Атака была выявлена в последние несколько дней. Как уточняется в публикации, американские должностные лица допускают, что в результате упомянутую информацию могут получить власти стран, которые Вашингтон относит к числу своих противников.

Бюджетное управление Конгресса США — федеральное учреждение в составе законодательного органа, которое предоставляет ему экономическую информацию, оценки и прогнозы.