Пермский сварщик получил тяжелые травмы после падения с высоты

Установлено, что мужчина приехал на объект для подрядных работ, поднялся на строительные леса высотой более трех метров и упал. По данным госинспекции труда, он не успел перестегнуть страховочный трос. Если в ходе расследования будут выявлены нарушения, в отношении организации примут административные меры, а материалы передадут в следственные органы.