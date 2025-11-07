Пермский сварщик получил тяжелые травмы после падения с высоты

По факту инцидента организована проверка.
В Губахе (Пермский край) электрогазосварщик строительной компании получил тяжелые травмы после падения с высоты. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда в регионе.
«Пострадавший получил травмы тяжелой степени. После инцидента работодатель направил извещение в госинспекцию труда Пермского края, и ведомство приступило к расследованию», — указано на сайте ведомства.
Установлено, что мужчина приехал на объект для подрядных работ, поднялся на строительные леса высотой более трех метров и упал. По данным госинспекции труда, он не успел перестегнуть страховочный трос. Если в ходе расследования будут выявлены нарушения, в отношении организации примут административные меры, а материалы передадут в следственные органы.
URA.RU рассказывало ранее про машиниста котельной, который получил травму позвоночника после падения с бани в одном из поселков Красновишерского округа. А в сентябре на предприятии в Соликамске произошла авария с машинистом бумагоделательной машины.