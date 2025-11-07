Суд в Хабаровске дал пять лет колонии студенту, купившему лекарство

Центральный районный суд Хабаровска приговорил студента, который приобрел лекарство в Индии, к пяти годам пребывания в колонии строгого режима. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщил канал НТВ.
Молодой человек был признан виновным в преступлении по статьям о пересылке и покушении на контрабанду наркотиков в крупном размере. Обвинение запрашивало для него 11 лет тюрьмы.
По версии следствия, в 2023 году он заказал в Индии препарат, в состав которого входило вещество, ограниченное к обороту в РФ. В результате было возбуждено уголовное дело.
Студент оформил препарат без необходимых медицинских документов. По его словам, сделал он это по рекомендации лечащего доктора, у него был рецепт, но молодой человек его не сохранил. Обвиняемый не знал, что препарат запрещен к пересылке почтой и ограничен в обороте в России. Нужно же ему это лекарство из-за редкого неврологического расстройства, говорится в статье.
