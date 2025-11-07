Ричмонд
Швейцарская компания Gunvor отозвала предложение о покупке активов «Лукойла»

Заграничные активы «Лукойла» хотела купить компания Gunvor.

Швейцарская фирма Gunvor отложила покупку заграничных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом рассказали источники.

«Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов “Лукойла”», — передает РИА Новости со ссылкой на свои источники. Уточняется, что решение не связано с давлением США.

Ранее минфин США объявил о введении новых санкций против российских нефтяных компаний «Роснефти» и «Лукойла». Он дал месяц на прекращение торговли для тех стран, которые еще были связаны с нефтью из России. Американские власти объявили, что причина этого — слишком слабый прогресс по мирному урегулированию конфликта на Украине, а президент Дональд Трамп заявил, что не видит нужного результата по переговорам. При этом Москва не раз заявляла о своей приверженности дипломатическому решению всех разногласий, а также подчеркивала отсутствие эффекта от санкций, ожидаемого на Западе.

