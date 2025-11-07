Орбан подтвердил возможность проведения встречи глав РФ и США в Будапеште

«В процессе российско-американских переговоров остались нерешенными один-два вопроса. Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, и с этого момента, в зависимости от договоренности сторон, может наступить перемирие и мир (в зоне СВО — прим. URA.RU)», — заявил венгерский глава в беседе с газетой Magyar Nemzet.