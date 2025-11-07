Хакеры атаковали бюджетное управление конгресса США

Ранее Life.ru сообщал о том, что хакеры в Европе продают информацию о местонахождении и перемещениях высокопоставленных чиновников Евросоюза и НАТО, а также сотрудников бельгийских военных баз. Среди миллионов «анонимных» данных о мобильных телефонах, доступных в Бельгии, можно было идентифицировать конкретных людей, включая чиновников и военных.