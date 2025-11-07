Ричмонд
Хакеры атаковали бюджетное управление конгресса США

Хакеры атаковали бюджетное управление Конгресса США. Предварительно доступ к данным могли получить из-за рубежа. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на анонимные источники.

Издание уточняет, что атака произошла недавно. Существует риск, что злоумышленники получили доступ к переписке между офисами законодателей и аналитиками, а также к внутренней электронной почте и сообщениям.

Один из источников сообщил, что представители управления уведомили законодателей о том, что обнаружили взлом на раннем этапе. Другой источник добавил, что некоторые офисы Конгресса полностью прекратили переписку с управлением по электронной почте из-за опасений по кибербезопасности.

Ранее Life.ru сообщал о том, что хакеры в Европе продают информацию о местонахождении и перемещениях высокопоставленных чиновников Евросоюза и НАТО, а также сотрудников бельгийских военных баз. Среди миллионов «анонимных» данных о мобильных телефонах, доступных в Бельгии, можно было идентифицировать конкретных людей, включая чиновников и военных.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

