Аэропорт Брюсселя вновь приостановил работу из-за вторжения дрона

Это уже не первый подобный инцидент за последние дни. Во вторник воздушные гавани Брюсселя, Льежа и Шарлеруа также прекращали работу из-за беспилотников, а БПЛА фиксировались над военными базами Кляйне-Брогель и Флорен. Данных о перехвате дронов не поступало.
На фоне этих инцидентов Бельгия проведёт экстренное заседание Совета по национальной безопасности. Кроме того, страна планирует инициировать консультации с НАТО по 4-й статье договора.
