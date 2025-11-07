Ричмонд
Аэропорт Брюсселя вновь приостановил работу из-за вторжения дрона

Брюссельский международный аэропорт в четверг вновь приостановил работу из-за появления в его воздушном пространстве неопознанного беспилотного летательного аппарата. По информации Reuters, продолжительность остановки авиасообщения пока не определена.

Это уже не первый подобный инцидент за последние дни. Во вторник воздушные гавани Брюсселя, Льежа и Шарлеруа также прекращали работу из-за беспилотников, а БПЛА фиксировались над военными базами Кляйне-Брогель и Флорен. Данных о перехвате дронов не поступало.

На фоне этих инцидентов Бельгия проведёт экстренное заседание Совета по национальной безопасности. Кроме того, страна планирует инициировать консультации с НАТО по 4-й статье договора.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

