Криптомошенника Романа Новака и его супругу убили в ОАЭ

Криптомошенника Романа Новака и его жену Анну убили в ОАЭ. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщил телеканал «78», ссылаясь на источники.
Супруги перестали выходить на связь с семьей около месяца назад. По данным источников, Новака и жену похитили для вымогательства денег. Не получив желаемых средств, преступники убили своих жертв.
После 4 октября телефоны Новаков фиксировали в городе Хатта (эмират Дубай) и Омане. Позже сигнал удалось поймать в Кейптауне (ЮАР), но потом он пропал.
Уточняется, что преступление раскрыли силовые структуры. Предположительными злоумышленниками оказались граждане РФ, они задержаны.
Отец Анны с супругой прилетали в Дубай и забрали несовершеннолетних внуков, говорится в статье.
