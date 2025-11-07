Ричмонд
Криптомошенника Романа Новака и его супругу убили в ОАЭ

Криптомошенника Романа Новака и его жену Анну убили в ОАЭ. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщил телеканал «78», ссылаясь на источники.

Супруги перестали выходить на связь с семьей около месяца назад. По данным источников, Новака и жену похитили для вымогательства денег. Не получив желаемых средств, преступники убили своих жертв.

После 4 октября телефоны Новаков фиксировали в городе Хатта (эмират Дубай) и Омане. Позже сигнал удалось поймать в Кейптауне (ЮАР), но потом он пропал.

Уточняется, что преступление раскрыли силовые структуры. Предположительными злоумышленниками оказались граждане РФ, они задержаны.

Отец Анны с супругой прилетали в Дубай и забрали несовершеннолетних внуков, говорится в статье.

4 ноября во французском городе Ницца уроженец республики Чечня убил 39-летнюю экс-жену и нанес несколько ножевых ранений 17-летней дочери. Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Нападение произошло на глазах трехлетней дочери погибшей.