Курьера мошенников задержали за обман подростка на 1,6 млн руб. в Царицыно

«В отдел МВД России по району Царицыно с заявлением о мошенничестве обратилась 42-летняя жительница столицы. Было установлено, что на телефон несовершеннолетней дочери заявительницы позвонили неизвестные. Под предлогом декларирования имевшихся дома сбережений, злоумышленники убедили подростка взять накопления родителей и проследовать к банкомату. Под диктовку звонившего, она перевела на указанный ей счет деньги, после чего собрала ювелирные украшения с деньгами и передала их неизвестному, прибывшему к ее дому. Спустя время после того, как курьер забрал денежные средства и драгоценности у подростка, он вернулся и отдал девочке ранее забранные деньги и средства, вырученные от сданных украшений, оставив часть из них себе в качестве вознаграждения. Продолжая противоправную деятельность, злоумышленники в мессенджере снова связались с несовершеннолетней, убедили ее направиться к банкомату и на указанный ими счет внести деньги. Позже мать ребенка обнаружила пропажу и обратилась за помощью в полицию. Предварительная сумма ущерба составила более 1,6 млн руб.», — говорится в сообщении.