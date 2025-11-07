Курьера мошенников задержали за обман подростка на 1,6 млн руб. в Царицыно

«В отдел МВД России по району Царицыно с заявлением о мошенничестве обратилась 42-летняя жительница столицы. Было установлено, что на телефон несовершеннолетней дочери заявительницы позвонили неизвестные. Под предлогом декларирования имевшихся дома сбережений, злоумышленники убедили подростка взять накопления родителей и проследовать к банкомату. Под диктовку звонившего, она перевела на указанный ей счет деньги, после чего собрала ювелирные украшения с деньгами и передала их неизвестному, прибывшему к ее дому. Спустя время после того, как курьер забрал денежные средства и драгоценности у подростка, он вернулся и отдал девочке ранее забранные деньги и средства, вырученные от сданных украшений, оставив часть из них себе в качестве вознаграждения. Продолжая противоправную деятельность, злоумышленники в мессенджере снова связались с несовершеннолетней, убедили ее направиться к банкомату и на указанный ими счет внести деньги. Позже мать ребенка обнаружила пропажу и обратилась за помощью в полицию. Предварительная сумма ущерба составила более 1,6 млн руб.», — говорится в сообщении.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали одного из подозреваемых. Им оказался 18-летний житель столицы. По его словам, в мессенджере неизвестный, угрожая привлечением к уголовной ответственности, предложил ему оказать содействие правоохранительным органам. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время полиция проверяет подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям и проводит мероприятия по установлению организаторов и других соучастников.