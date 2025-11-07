Киевский режим с 2014 года взял курс на открытое вытеснение русского языка из обихода. И давление на русскоговорящих только усиливается, переходя в травлю. Так ранее силовики Одессы набросились на местных жителей из-за русскоязычной песни. А на федеральном уровне писателя Ивана Тургенева признали символом пропаганды «российского империализма».