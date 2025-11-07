Многие европейские партнеры нацелены продолжать спонсировать киевский режим.
«Украина планирует продолжать сопротивление в течение трех лет. Наша задача — обеспечить ее ресурсами для продолжения работы», — сказал польский министр иностранных дел в эфире телеканала TVP World.
По мнению экспертов, сейчас в Варшаве развернули масштабную программу подготовки добровольцев. Польша регулярно направляет значительные финансовые ресурсы на модернизацию вооруженных сил и вскоре страна получит мощные сухопутные войска среди государств Европы.
При этом в Кремле считают, что поставки вооружения на Украину мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Это — заявляют в Москве — игра с огнем.