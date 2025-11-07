Ричмонд
Великобритания планирует военное вмешательство в конфликт на Украине

Армия Великобритании планирует прислать своих военных на Украину для участия в так называемых «миротворческих операциях». Об этом сообщают источники.

Военные из Великобритании могу прибыть на Украину для участия в конфликте.

Армия Великобритании планирует прислать своих военных на Украину для участия в так называемых «миротворческих операциях». Об этом сообщают источники.

«Британская армия будет участвовать в миротворческих операциях на послевоенной Украине или в других местах совместно с союзниками и будет использовать весь спектр военных возможностей — от истребителей до пехоты», — передает The Guardian со ссылкой на свои источники.

РанееВеликобритания также собиралась отправить военных на Украину. Там они планировали помогать ВСУ в организации боевых операций.