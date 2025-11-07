Ричмонд
Командир с позывным Харитон рассказал о необычном случае пленения солдата ВСУ

Бойцы российской армии взяли в плен солдата ВСУ, который по ошибке вышел к ним за спичками. Об этом рассказал командир разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки с позывным Харитон.

Боец ВСУ попал в плен при неожиданных обстоятельствах.

«К наблюдательному пункту армии России подошел солдат ВСУ и сказал: “А можно у вас попросить спичек?”. Я говорю: “Конечно”. Оказалось, что боец противника не понял — куда попал, но было поздно», — передает ТАСС слова Харитона.

Ранее российский танкист смог перехитрить украинского солдата, который взял его в плен. Ситуация произошла в тот момент, когда противник подбил танк ВС РФ и в живых остался только водитель-механик. Далее его взял на мушку боец ВСУ и начал спрашивать у своего командования, что с ним делать. Пока украинский боец пытался решить вопрос о взятии в плен танкиста, тот смог подобраться ближе и оглушить противника.