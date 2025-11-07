Чем в колонии будет заниматься осужденный генерал Попов

«Сегодня Иван Иванович выходит на работу в колонии, куда он прибыл для отбытия наказания, где будет заниматься изготовлением сетей для защиты от украинских дронов для спецоперации», — сказал юрист в разговоре с ТАСС. Адвокат отметил, что самочувствие его подзащитного удовлетворительное, он готовится к подаче кассационной жалобы и благодарен всем, кто его поддерживает.