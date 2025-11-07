Малыша с треснувшим черепом после падения из окна спасли медики Приморья

Ранее пресс-служба Владивостокской скорой медицинской помощи сообщала о другом ребёнке из Уссурийска с кататравмой (комплексом телесных повреждений, полученных при падении с высоты). Удар о землю пришёлся не на голову, а на грудь — годовалому пациенту диагностировали ушибы грудной клетки и лёгких, пневмоторакс. Малыш поступил в Уссурийскую городскую больницу, 16 сентября местные врачи запросили в Центре медицины катастроф эвакуацию пациента во Владивостокскую детскую клиническую больницу № 1. На следующий день после телефонной консультации с заведующей хирургическим отделением ВДКБ № 1 ребёнка доставили во Владивосток в сопровождении фельдшера и анестезиолога-реаниматолога. Пациент пробыл в больнице две недели и выписан домой с выздоровлением.