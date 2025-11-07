Малыша с треснувшим черепом после падения из окна спасли медики Приморья

Ребёнка госпитализировали в Уссурийскую центральную городскую больницу, где его состояние удалось стабилизировать. Для оказания высокотехнологичной помощи бригада территориального Центра медицины катастроф эвакуировала его во Владивосток и передала в Тысячекоечную больницу (ВКБ № 2), в тот же день нейрохирурги провели ребёнку сложнейшую операцию по устранению большой эпидуральной гематомы и восстановлению костей черепа — лобная и теменная кости разошлись на полтора сантиметра. Операция длилась пять часов. При несвоевременной помощи ребёнок мог бы погибнуть или остаться тяжёлым инвалидом.
Ребёнок перенёс ещё несколько хирургических вмешательств и курс интенсивной терапии под постоянным наблюдением реаниматолога. Основной этап лечения закончен, малыша отправили домой к родителям в ясном сознании, без грубых неврологических нарушений.
Ранее пресс-служба Владивостокской скорой медицинской помощи сообщала о другом ребёнке из Уссурийска с кататравмой (комплексом телесных повреждений, полученных при падении с высоты). Удар о землю пришёлся не на голову, а на грудь — годовалому пациенту диагностировали ушибы грудной клетки и лёгких, пневмоторакс. Малыш поступил в Уссурийскую городскую больницу, 16 сентября местные врачи запросили в Центре медицины катастроф эвакуацию пациента во Владивостокскую детскую клиническую больницу № 1. На следующий день после телефонной консультации с заведующей хирургическим отделением ВДКБ № 1 ребёнка доставили во Владивосток в сопровождении фельдшера и анестезиолога-реаниматолога. Пациент пробыл в больнице две недели и выписан домой с выздоровлением.
Медики напоминают о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра и о том, что открытые окна являются источником повышенной опасности. А в случае гибели ребёнка в результате такого несчастного случая в отношении его родителей и других законных представителей может быть возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.