Во Владивостоке подросток на скутере пострадал в ДТП

Госавтоинспекция напоминает, что для управления мопедом или скутером необходимо иметь водительское удостоверение категории «М», которое можно получить с 16 лет после обучения в автошколе и сдачи экзамена. Все водители и пассажиры мопедов обязаны находиться в застегнутых мотошлемах.