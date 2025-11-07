Во Владивостоке подросток на скутере пострадал в ДТП

Во Владивостоке на улице Нейбута произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мопеда. По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля «Субару Аутбек» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу и не уступил путь мопеду «Сузуки», который имел преимущество в движении. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В результате столкновения пострадал 16-летний водитель мопеда. Подростка госпитализировали с травмами. Выяснилось, что у несовершеннолетнего не было водительского удостоверения, необходимого для управления мопедом.
В отношении водителя автомобиля составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью, и за непредоставление преимущества в движении. Установлено, что 53-летний мужчина имеет 34-летний стаж вождения и не находился в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция напоминает, что для управления мопедом или скутером необходимо иметь водительское удостоверение категории «М», которое можно получить с 16 лет после обучения в автошколе и сдачи экзамена. Все водители и пассажиры мопедов обязаны находиться в застегнутых мотошлемах.