Трамп: Россия, Китай и США могут договориться о сокращении ядерного оружия

Президент США подчеркнул, что уже обсуждал эту тему с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, все стороны заинтересованы в том, чтобы перенаправить огромные средства, идущие на ядерный арсенал, на более полезные для людей цели. Глава Штатов также сформулировал свою позицию по этому вопросу как доктрину.