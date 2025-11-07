В Новосибирске девочка получила травму позвоночника в детском центре

По словам дочери, сообщает АСТ-54, она упала и лежала на спине, но точно, когда это случилось, не помнит. Затем она поднялась возле стенки‑скалодрома, отдышалась и с трудом добралась до выхода, где ее забрали родители. Ребенок был в слезах и жаловался на сильную боль в спине. Сотрудники детского центра не оказали помощи, не вызвали скорую и не предоставили первую помощь.