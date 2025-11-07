В Новосибирске девочка получила травму позвоночника в детском центре

В Калининском районе Новосибирска шестилетняя девочка получила тяжелую травму позвоночника в детском развлекательном центре, расположенном в торговом комплексе. По факту происшествия Следственный комитет России по Новосибирской области возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам матери пострадавшей, в день инцидента в центре работали всего два сотрудника. Девочка забежала в игровой лабиринт и ненадолго оказалась вне поля зрения взрослых.
По словам дочери, сообщает АСТ-54, она упала и лежала на спине, но точно, когда это случилось, не помнит. Затем она поднялась возле стенки‑скалодрома, отдышалась и с трудом добралась до выхода, где ее забрали родители. Ребенок был в слезах и жаловался на сильную боль в спине. Сотрудники детского центра не оказали помощи, не вызвали скорую и не предоставили первую помощь.
Следственные органы квалифицировали происшествие по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).
По данным следствия, ребенок получил компрессионный перелом нескольких позвонков. В рамках расследования будут изучены все обстоятельства инцидента, проверено соблюдение норм безопасности в центре и дана юридическая оценка действиям персонала, а также собрана доказательная база.