Краснокнижную летучую мышь поймали в квартире на 45 этаже дома в Москве

«Летучая мышь была с визитом в квартире на 45 этаже. Хозяин квартиры гостью не ждал. По этой причине мышка встретила нас в ванной комнате, ее накрыли тазиком и на таз поставили сверху пакет молока», — говорится в сообщении.
Спасатели пересадили самку двухцветного кожана в коробку с мягкой тканью и передали в Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка. С мужчиной провели разъяснительную беседу о не агрессивности летучих мышей, рассказали, что они находятся под защитой Красной книги, и посоветовали установить москитные сетки на окна.