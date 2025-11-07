Ричмонд
Краснокнижную летучую мышь поймали в квартире на 45 этаже дома в Москве

Летучая мышь залетела в квартиру жилого дома на ул. Народного Ополчения, расположенную на 45 этаже, сообщила пресс-служба общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Источник: Todd Cravens/CC0

«Летучая мышь была с визитом в квартире на 45 этаже. Хозяин квартиры гостью не ждал. По этой причине мышка встретила нас в ванной комнате, ее накрыли тазиком и на таз поставили сверху пакет молока», — говорится в сообщении.

Спасатели пересадили самку двухцветного кожана в коробку с мягкой тканью и передали в Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка. С мужчиной провели разъяснительную беседу о не агрессивности летучих мышей, рассказали, что они находятся под защитой Красной книги, и посоветовали установить москитные сетки на окна.