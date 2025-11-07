Ричмонд
Юрист Хаминский сказал, когда родные Усольцева смогут вступить в наследство

Все дети Сергея Усольцева от предыдущих браков, включая пасынка Данила Баталова, могут претендовать на его наследство, отметил юрист Хаминский.

Источник: Аргументы и факты

Юрист Александр Хаминский в беседе с aif.ru рассказал, когда наследники Сергея Усольцева смогут получить свою долю из его состояния.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя дочка Арина таинственно исчезли в лесах Красноярского края, в Кутурчинском Белогорье, 28 сентября. Активные поиски семьи с привлечением волонтеров, профессиональных спасателей, собак и беспилотников длились почти две недели, однако ни одного следа пропавших так и не было обнаружено.

Ранее Хаминский отметил, что все дети Сергея Усольцева от предыдущих браков, включая пасынка Данила Баталова, могут претендовать на его наследство.

«Для того чтобы вступить в наследство, необходимо открыть наследственное дело. Наследственное дело открывается при документальном подтверждении факта смерти наследодателя. В данном случае у наследников не будет свидетельства о смерти, которое выдается на основании справки о смерти, когда люди умирают в обычном, скажем так, порядке. Соответственно, впереди судебная процедура о признании Усольцевых умершими», — обозначил Хаминский.

По словам юриста, для признания Усольцевых умершими должен пройти определенный срок с момента их пропажи.

«По закону, если имеются обстоятельства, которые указывают на непосредственную угрозу жизни людей, а в данном случае эти обстоятельства подтверждены, все документально запротоколировано, срок, по истечении которого можно подать заявление в суд о признании граждан умершими, составляет шесть месяцев. Начиная с даты подачи заявления, начала их розыска, нужно прибавить шесть месяцев, и после этого заинтересованные лица, в данном случае кто-то из детей Усольцева, может подать заявление нотариусу, скорее всего, по месту нахождения недвижимого имущества, для открытия наследственного дела», — отметил Хаминский.

Юрист отметил, что наследственное дело длится полгода, итогом которого является определение долей наследников и выдача им соответствующего свидетельства.

«То есть можно предположить, что если не будет никаких, так сказать, отягчающих факторов, и все процедуры будут течь так, как и предусмотрено законом, то в октябре следующего года наследники могут вступить в наследство», — подытожил Хаминский.

Ранее местные жители назвали неожиданную версию пропажи Усольцевых.