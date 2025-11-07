Юрист Хаминский сказал, когда родные Усольцева смогут вступить в наследство

«По закону, если имеются обстоятельства, которые указывают на непосредственную угрозу жизни людей, а в данном случае эти обстоятельства подтверждены, все документально запротоколировано, срок, по истечении которого можно подать заявление в суд о признании граждан умершими, составляет шесть месяцев. Начиная с даты подачи заявления, начала их розыска, нужно прибавить шесть месяцев, и после этого заинтересованные лица, в данном случае кто-то из детей Усольцева, может подать заявление нотариусу, скорее всего, по месту нахождения недвижимого имущества, для открытия наследственного дела», — отметил Хаминский.