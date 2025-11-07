В Екатеринбурге пьяный водитель на полном ходу врезался в бетонное ограждение. Фото

«Автомобиль Киа Спектра двигался по Объездной со стороны ул. Серафимы Дерябиной в сторону улицы Амундсена. На участке где ведутся ремонтные работы по замене коллектора, водитель не увидел знаки и ограждение и на полном ходу врезался в бетонные блоки в правом ряду», — сообщил свидетель.