В Новосибирской области мужчина пойдет под суд за смерть брата

Пострадавший скончался от полученных травм в больнице спустя две недели.

Источник: Freepik

В Новосибирской области перед судом предстанет 38-летний мужчина, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Прокуратура Черепановского района утвердила обвинительное заключение по делу по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть).

По версии следствия, в июле 2025 года в состоянии опьянения обвиняемый вступил в конфликт со своим братом на одной из улиц района. Во время ссоры мужчина нанес 45-летнему потерпевшему не менее 13 ударов кулаками и ногами, обутыми в обувь, по голове и туловищу.

Дело направлено в Черепановский районный суд для рассмотрения по существу.