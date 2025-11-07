В Новосибирской области мужчина пойдет под суд за смерть брата

По версии следствия, в июле 2025 года в состоянии опьянения обвиняемый вступил в конфликт со своим братом на одной из улиц района. Во время ссоры мужчина нанес 45-летнему потерпевшему не менее 13 ударов кулаками и ногами, обутыми в обувь, по голове и туловищу.