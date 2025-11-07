В Челябинске присяжные рассмотрят громкое дело об убийстве курганца Кирсанова

Обвиняемыми являются бывшие жители Кургана, адвокат Александр Штингер и спортсмен Иван Курпишев. Следствие считает их участниками убийства журналиста в составе преступной группировки. Якобы они и еще два человека забили журналиста палками у его гаража в мае 2001 года. Обвиняемые свою вину отрицают и заявляют, что обвинение сфабриковано.