Наследство Усольцевых: кому достанется имущество пропавшей семьи

Таинственное исчезновение семьи Усольцевых в лесах Красноярского края продолжает будоражить общественность. После того как активные поиски с привлечением волонтеров, профессиональных спасателей, собак и беспилотников не увенчались успехом, на первый план выходят вопросы о дальнейшей судьбе имущества бизнесмена Сергея Усольцева. На основе предоставленных фрагментов и эксклюзивных комментариев юриста Александра Хаминского для aif.ru мы восстанавливаем полную картину того, что осталось после семьи и как будет проходить процесс наследования.
Скромное благополучие: что нашли у Усольцевых.
Журналисты внимательно изучили имущество Усольцевых. Картина, которая складывается, опровергает представления о роскошной жизни крупного предпринимателя.
В поселке Тартат, рядом с Железногорском Красноярского края, у семьи Усольцевых есть дача. За забором можно увидеть добротный дом, однако его нельзя назвать роскошным.
У семьи было жильё в Железногорске и Сосновоборске. В Сосновоборске они владели квартирой в стандартной пятиэтажке.
Возле подъезда стоит белый Lexus Ирины Усольцевой, который, безусловно, нельзя назвать дешёвым. Однако эта марка довольно распространена в Красноярском крае, и на таких автомобилях ездят не только богатые граждане. Ещё один автомобиль Усольцевых был обнаружен в посёлке Кутурчин, где они начали свой поход и пропали. Это вполне доступный автомобиль Skoda.
Бизнес-составляющая: что оставил после себя Сергей Усольцев.
Сергей Усольцев — известный предприниматель из Железногорска, который с 2013 года руководит заводом порошковых красок и полимеров под названием «Поливест-Железногорск». Усольцев владеет половиной акций компании. По данным открытых источников, в 2023 году доход предприятия достиг 94,5 миллиона рублей, в то время как чистая прибыль составила всего 78 тысяч рублей, что соответствует лишь 0,1% от общего объема выручки. В 2021 году Усольцев намеревался расширить экспорт продукции завода на рынки стран СНГ, включая Киргизию и Узбекистан. В период конца 90-х и начала 2000-х годов Усольцев участвовал в проектах, финансируемых американскими грантами.
Ключевой вопрос: кто претендует на наследство?
Поскольку тела пропавших так и не были найдены, юридическая процедура признания их умершими только предстоит. Однако юрист Александр Хаминский уже обозначил вероятных наследников.
«Скорее всего, завещания у Сергея Усольцева не было. Насколько я понимаю, он не предполагал, что так рано трагически уйдет… Таким образом, претендентами на имущество являются наследники первой очереди: супруги, дети и родители. Поэтому, что касается детей Сергея Усольцева от предыдущих браков, то они, в том числе и сын, проживающий в США, будут претендовать на свои доли наследства», — сказал Хаминский.
Юрист также добавил, что и пасынок Сергея Усольцева, сын его нынешней жены Ирины от предыдущего брака Данил Баталов, тоже может иметь право на долю в наследстве.
«Если бы Ирина осталась жива, она бы могла претендовать на долю наследства мужа. Соответственно, если она погибает до вступления в наследство, а это, скорее всего, произошло, то ее сын, не являющийся сыном Сергея Усольцева, получает право на ее долю по представлению — есть такой термин в наследственном праве. Это правовое основание может позволить ему получить свою долю в наследуемом имуществе», — объяснил Хаминский.
Таким образом, констатировал юрист, дети Сергея Усольцева, включая пасынка, получат равные доли наследства. Это означает, что имущество, включая доли в бизнесе, недвижимость и автомобили, будет разделено между пятью наследниками: четверыми родными детьми Сергея и пасынком Данилом Баталовым.
Когда состоится раздел? Сроки определены законом.
Процесс вступления в наследство в такой нестандартной ситуации займет немало времени.
«Для того чтобы вступить в наследство, необходимо открыть наследственное дело. Наследственное дело открывается при документальном подтверждении факта смерти наследодателя. В данном случае у наследников не будет свидетельства о смерти, которое выдается на основании справки о смерти, когда люди умирают в обычном, скажем так, порядке. Соответственно, впереди судебная процедура о признании Усольцевых умершими», — обозначил Хаминский.
По словам юриста, для признания Усольцевых умершими должен пройти определенный срок с момента их пропажи.
«По закону, если имеются обстоятельства, которые указывают на непосредственную угрозу жизни людей, а в данном случае эти обстоятельства подтверждены, все документально запротоколировано, срок, по истечении которого можно подать заявление в суд о признании граждан умершими, составляет шесть месяцев. Начиная с даты подачи заявления, начала их розыска, нужно прибавить шесть месяцев, и после этого заинтересованные лица, в данном случае кто-то из детей Усольцева, может подать заявление нотариусу, скорее всего, по месту нахождения недвижимого имущества, для открытия наследственного дела», — сказал Хаминский.
Юрист отметил, что наследственное дело длится полгода, итогом которого является определение долей наследников и выдача им соответствующего свидетельства.
«То есть можно предположить, что если не будет никаких, так сказать, отягчающих факторов, и все процедуры будут течь так, как и предусмотрено законом, то в октябре следующего года наследники могут вступить в наследство», — подытожил Хаминский.
Таким образом, трагическая история семьи Усольцевых получит свое юридическое завершение не раньше осени следующего года. До тех пор их скромная дача в Тартате, квартира в панельной пятиэтажке и автомобили будут ждать своих новых владельцев, в то время как тайна их исчезновения, возможно, так и останется нераскрытой.