Заключенные жестоко расправились с убийцей двухлетней девочки в тюрьме

В тюрьме строгого режима Уэйкфилд (Великобритания) произошла жестокая расправа над 33-летним Кайлом Беваном, приговорённым к пожизненному сроку за убийство двухлетней Лолы Джеймс. Об этом сообщает The Nightly.

Следствие установило, что трое заключённых устроили самосуд над Беваном. Утром охрана нашла его без признаков жизни в камере. После этого началось расследование, которое ведёт полиция графства Уэст-Йоркшир.

Правоохранители подтвердили, что убийство совершили его сокамерники, которых уже задержали.

Беван отбывал пожизненное заключение с минимальным сроком 28 лет. Суд ранее отметил, что преступник не проявил раскаяния и пытался скрыть преступление, инсценировав падение девочки с лестницы.

