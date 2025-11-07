Заключенные жестоко расправились с убийцей двухлетней девочки в тюрьме

В тюрьме строгого режима Уэйкфилд (Великобритания) произошла жестокая расправа над 33-летним Кайлом Беваном, приговорённым к пожизненному сроку за убийство двухлетней Лолы Джеймс. Об этом сообщает The Nightly.
Следствие установило, что трое заключённых устроили самосуд над Беваном. Утром охрана нашла его без признаков жизни в камере. После этого началось расследование, которое ведёт полиция графства Уэст-Йоркшир.
Правоохранители подтвердили, что убийство совершили его сокамерники, которых уже задержали.
Беван отбывал пожизненное заключение с минимальным сроком 28 лет. Суд ранее отметил, что преступник не проявил раскаяния и пытался скрыть преступление, инсценировав падение девочки с лестницы.
