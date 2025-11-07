Раскрыто, когда пройдет суд по делу о конфискации имущества Тимура Иванова

Во время обыска у Иванова нашли почти 282 миллиона рублей наличными, более 360 тысяч долларов, 191,5 тысячи евро и 100 тысяч дирхамов ОАЭ, а также около 2,5 миллиона рублей на счетах. Кроме денег, изъяли 170 ювелирных изделий, 30 картин, 26 единиц оружия и коллекцию из мечей, шпаг и ятаганов.