В Челябинской области отец школьницы обратился в полицию после конфликта с учителем

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноября, ФедералПресс. В Аргаяшском районе Челябинской области отец школьницы обратился в правоохранительные органы с заявлением о действиях учителя. По словам заявителя, 5 ноября педагог применил физическую силу к его 14-летней дочери, что привело к травме пальца.

Источник: ФедералПресс

«Дочь позвонила и попросила свозить в больницу. В школе меня встретила директор, у нее в кабинете мне показали видео. Передо мной учитель извинился, перед ребенком — нет. Я не хочу оставлять этот случай безнаказанным, это неподобающее поведение», — рассказал отец девочки сайту 74.ru.

Региональное министерство образования сообщило о начале служебной проверки, которую проводит управление образования Аргаяшского округа. Полиция также проводит необходимые мероприятия по данному обращению. Окончательные выводы будут сделаны по завершении всех проверочных мероприятий.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в одной из челябинских школ охранник подрался со старшеклассником.