В Челябинской области отец школьницы обратился в полицию после конфликта с учителем

«Дочь позвонила и попросила свозить в больницу. В школе меня встретила директор, у нее в кабинете мне показали видео. Передо мной учитель извинился, перед ребенком — нет. Я не хочу оставлять этот случай безнаказанным, это неподобающее поведение», — рассказал отец девочки сайту 74.ru.
Региональное министерство образования сообщило о начале служебной проверки, которую проводит управление образования Аргаяшского округа. Полиция также проводит необходимые мероприятия по данному обращению. Окончательные выводы будут сделаны по завершении всех проверочных мероприятий.
